Cremonese-Milan 0-2 | Pavlovic e Leao nel finale Tre punti sofferti per il Diavolo

Il Milan ha vinto 2-0 contro la Cremonese allo Zini, con le reti di Pavlovic e Leao nel finale. La partita si è conclusa con tre punti importanti per il club, che ha resistito fino alla fine. La Cremonese ha cercato di reagire, ma non è riuscita a segnare. La gara si è svolta il primo marzo 2026 e ha confermato il secondo posto in classifica del Milan.

Cremona, 1° marzo 2026 – Con le unghie e con i denti, il Milan sbanca lo Zini piegando 2-0 la Cremonese e consolidando il secondo posto. Un risultato che a 10’ dalla fine sembrava impensabile perché il Milan, dopo aver sprecato con Leao e Pulisic due opportunità clamorose in un primo tempo in cui anche la Cremonese non è comunque restata a guardare rendendosi a sua volta pericolosa in almeno un paio di occasioni, ha arrancato (pur passando al 4-3-3) e non poco nel tentativo di aprire la scatola difensiva dei padroni di casa. A 3’ dal 90’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo conquistato da Bartesaghi (che nell’occasione ha anche rimediato un infortunio muscolare) è però sbucata la testa di Pavlovic che ha spedito in rete il pallone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cremonese-Milan 0-2 (90?): Pavlovic e Leao, tre punti nel finale! | Serie A NewsÈ terminata da pochi minuti Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona.

Cremonese-Milan 0-2, Serie A: tre punti sofferti per il Diavolo | PMAlle ore 12:30, a Cremona, c'è Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE testuale del match.

