Investe tre ciclisti in pochi minuti e ammette | Mi insultano ogni giorno Poi ritratta

Nella serata del 27 febbraio a Vigevano, tre ciclisti sono stati investiti in rapida successione da un'auto. L’automobilista coinvolto ha successivamente ammesso di ricevere insulti quotidianamente, ma poi ha fatto un passo indietro, ritrattando le sue dichiarazioni. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rischi per i ciclisti in quella zona.

Tre incidenti in sequenza che hanno coinvolto altrettanti ciclisti la sera del 27 febbraio a Vigevano (Pavia). Una donna avrebbe investito prima una ragazza e, dopo qualche minuto, due uomini. La giovane è stata urtata solo con lo specchietto, mentre ai due uomini è andata peggio. Il primo ha. 🔗 Leggi su Today.it

Piega perfetta ogni giorno in pochi minuti con la piastra più desiderata. Ora in scontoAlzi la mano chi non ha mai desiderato avere tra le mani una piastra lisciante professionale e in grado di regalarvi una piega perfetta, in pochi...

Leggi anche: Thuram: “Sorridere sempre mi ha aiutato molto. Barella mi sorprende ogni giorno”

Approfondimenti e contenuti su Investe.

Temi più discussi: Donna travolge tre ciclisti in poche ore: arrestata per tentato omicidio (non erano incidenti); Mi insultano ogni giorno. In auto investe tre ciclisti di proposito; Sale in auto e investe di proposito tre ciclisti, uno è grave: donna arrestata per tentato omicidio; Vigevano, chi è Maddalena Lisa Rubeo, la donna che investe i ciclisti: Mi sentivo presa in giro. Verso la perizia psichiatrica.

Vigevano, la donna di 48 anni ha ammesso la sua responsabilità. È accusata di tentato omicidioVIGEVANO È stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio Maddalena Lisa Rubeo, la donna di 48 anni che a Vigevano ha investito con la sua auto volontariamente tre ciclisti nel giro di pochi minuti, ... lanuovasardegna.it

Vigevano, chi è Maddalena Lisa Rubeo, la donna che investe i ciclisti: «Mi sentivo presa in giro». Verso la perizia psichiatricaLa 48enne è accusata di tentato omicidio per aver investito volontariamente tre ciclisti a Vigevano. Una donna sola, introversa, che da tre anni abitava in un piccolo appartamento nella frazione Pizza ... milano.corriere.it

Investe con l’auto tre ciclisti volontariamente e si costituisce: «Mi sentivo presa in giro» Vigevano, la donna di 48 anni ha ammesso la sua responsabilità. È accusata di tentato omicidio - facebook.com facebook

Chi è la donna che investe i ciclisti: «Mi sentivo presa in giro». Verso la perizia psichiatrica x.com