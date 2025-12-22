Accerchiano 2 ragazzi armati di machete e bastoni li rapinano | è caccia alla banda

Fermo, 21 dicembre 2025 - Con i volti coperti da passamontagna, armati di machete, bastoni, pietre e con un cane di grossa taglia, hanno accerchiato due 20enni e, dopo averli aggrediti, li hanno rapinati. L’inquietante episodio si è consumato in via Aldo Moro, il cuore pulsante del quartiere fermano di Lido Tre Archi. Erano da poco passate le 21 quando cinque malviventi incappucciati, presumibilmente giovani, sono entrati in azione con una ferocia inaudita: hanno atteso il momento propizio e, incuranti degli altri passanti, hanno circondato le due vittime. Per spaventarle hanno aizzato contro di loro un cane di grossa taglia, poi sono passati all’azione e hanno tirato fuori machete, bastoni e pietre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

