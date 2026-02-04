Nella notte tra martedì e mercoledì, a Villacidro, un uomo di 73 anni è finito in manette dopo aver minacciato la vicina di casa con parole dure e minacciose. La situazione ha creato tensione e paura tra i residenti, che si sono ritrovati a vivere momenti di grande inquietudine.

Nella notte tra martedì e mercoledì, a Villacidro, un’atmosfera di terrore si è impossessata di una tranquilla via del centro abitato dopo che un uomo di 73 anni ha minacciato di uccidere la vicina di casa con frasi esplicite e minacciose. L’allarme è scattato intorno alle 23.45, quando la donna, spaventata dal tono incalzante e dalle parole esplicite di morte, ha chiamato il 112. I Carabinieri della Compagnia di Villacidro sono arrivati in meno di dieci minuti, trovando l’uomo ancora in piedi davanti alla porta di casa della vittima, con un’espressione fredda e un tono che non lasciava spazio a dubbi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo di 73 anni arrestato a Villacidro dopo aver minacciato la vicina con dichiarazioni di morte

Approfondimenti su Villacidro Uomo

Un uomo di 45 anni è stato condannato a una pena detentiva.

È stato arrestato l'uomo alla guida della Porsche coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di Matilde Baldi, avvenuto l’11 dicembre.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Villacidro Uomo

Argomenti discussi: Padova, detenuto di 73 anni suicida in carcere prima di essere trasferito: la sua attività di lavoro era stata sospesa; Padova, detenuto suicida. Era nell’elenco dei reclusi da trasferire. Si mobilitano le associazioni; Pedone investito, aggressione in città e incidente con un bimbo di 10 anni: ultimi interventi del 118 nel Comasco; Omicidio a Partinico, l’agricoltore resta in carcere ma il gip non convalida il fermo.

Morto Fiorenzo Sincovich: era il nonno paletta di via GiuliaL'uomo è deceduto nella giornata di ieri 2 febbraio in via Brunelleschi, a pochi passi da dove abitava. Anni fa era finito sui giornali a causa di un incidente che l'aveva visto coinvolto in Germania, ... triesteprima.it

Scarcerato il detenuto in coma al Cannizzaro di CataniaCATANIA - È stato scarcerato il detenuto di 73 anni che era condannato in primo grado a 13 anni e 8 mesi di reclusione per spaccio di sostanze ... newsicilia.it

Di @alerowe | L’uomo, 50 anni, ha ripercorso minuto per minuto quello che è successo prima della sparatoria di via Cassinis. Continua a leggere su MILANOTODAY.IT - facebook.com facebook