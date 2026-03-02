Dybala è diventato papà | nelle scorse ore è nata la figlia dell’ex Juventus | come sta la bambina e Oriana
Dybala ha avuto una bambina a Roma nelle ultime ore. La nascita è avvenuta recentemente e la bambina si trova in buona salute. La compagna dell’ex calciatore si chiama Oriana. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e social media. La coppia ha condiviso la gioia per l’arrivo della piccola con amici e follower.
Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. Arrivederci al prossimo trofeo» Padoin dopo il Cagliari: «Deluso per la mancata vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ferreira Carrasco Juve, contatto nelle scorse ore con la dirigenza dell’Al Shabab! Cosa filtra sul futuro del belga, monitorato a distanzadi Redazione JuventusNews24Ferreira Carrasco Juve: contatto diretto tra la dirigenza e l’Al Shabab per l’esterno, le richieste economiche saudite...
Dona due organi alla figlia con una malattia rara, la storia del papà a Bergamo e l’operazione mai fatta prima in Italia: come sta la bambina di 7 anniUn papà ha potuto donare due organi alla figlia Sofia, nome di fantasia della bambina di sette anni originaria della Serbia e operata all’ospedale...
Contenuti e approfondimenti su Dybala.
Dybala è diventato padre: fiocco rosa per Paulo e Oriana. La bambina è nata al GemelliLa Joya più bella per Dybala che questa mattina è diventato papà. All’ospedale Gemelli è nata la figlia di Paulo e Oriana, in anticipo rispetto alla data ... ilmessaggero.it
Fiocco rosa per Dybala. Paulo è diventato papà: nata la figlia al GemelliNata la figlia della Joya e di Oriana ... msn.com