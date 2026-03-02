Dybala è diventato papà | nelle scorse ore è nata la figlia dell’ex Juventus | come sta la bambina e Oriana

Dybala ha avuto una bambina a Roma nelle ultime ore. La nascita è avvenuta recentemente e la bambina si trova in buona salute. La compagna dell’ex calciatore si chiama Oriana. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e social media. La coppia ha condiviso la gioia per l’arrivo della piccola con amici e follower.