Pattinaggio artistico a rotelle | svelate date e sede dei Campionati Italiani 2026

Sono state comunicate le date e la sede dei Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle 2026. La stagione si preannuncia ricca di eventi, con l’attenzione rivolta anche ai World Skate Games di Asunción, un appuntamento internazionale di grande rilievo. Questa manifestazione offrirà uno spaccato delle migliori performance nazionali e mondiali, contribuendo a valorizzare il livello tecnico e sportivo della disciplina in Italia.

Manca ancora poco alla partenza della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. Si prospetta un'annata sportiva di grande importanza ed interesse, complice anche la presenza in calendario dei World Skate Games, il grande evento multisport che racchiude in un solo luogo, in questo caso Asunciòn (Paraguay), tutti i Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla Federazione internazionale. Come sappiamo, tra i principali metri di qualificazione per la rassegna iridata spiccano i Campionati Italiani, probabilmente la competizione più ostica dell'intero anno caratterizzat a da un livello interno altissimo in tutte le specialità, dalla Solo Dance al singolo free passando per le coppie d'artistico e di danza.

