LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | è il momento degli azzurri! Grassl Rizzo e Memola per le prime posizioni
Segui in tempo reale le gare di pattinaggio artistico agli Europei 2026. In questa sessione, gli azzurri Grassl, Rizzo e Memola si contendono le prime posizioni nel programma libero delle coppie. Per aggiornamenti continui e dettagli sulle esibizioni, clicca sul link e resta informato sulle performance degli atleti italiani durante la competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20.00 18.15: Non perfetta la combo Quadruplo Lutz+Triplo Toeloop, molto bene il quadruplo Loop e il triplo Axel 18.13: Grande attesa per l’azzurro Daniel Grassl, 23 anni, nato a Merano, dove risiede. E’ allenato fra Torino e Courmayeur da Edoardo De Bernardis. E’ stato argento agli Europei 2022, settimo sia ai Giochi Olimpici di Pechino che ai Mondiali di Montpellier, nel 2023 è stato sesto agli Europei e 12mo ai Mondiali, lo scorso anno, al rientro dopo lo stop per la questione doping, è stato argento alle Universiadi di Torino, ottavo agli Europei di Tallin e 13mo ai Mondiali di Boston. 🔗 Leggi su Oasport.it
