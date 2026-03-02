Pattern lancia Mtd e cerca giovani da assumere

Il Gruppo Pattern, con sede a Torino e attivo nel settore della progettazione e produzione per i marchi del lusso, ha recentemente annunciato il lancio di MTD - Manifattura Tessuti Double, una nuova realtà specializzata nella lavorazione di capi Double con sede a Santeramo in Colle. L’azienda sta cercando giovani da assumere per ampliare il proprio team.

DI RECENTE il Gruppo Pattern, specialista nella progettazione e produzione per i brand del lusso con Headquarter a Torino, ha inaugurato MTD- Manifattura Tessuti Double, specialista nella lavorazione di capi Double con sede a Santeramo in Colle. MTD nasce dalla Joint Venture tra il Gruppo Pattern e Nicola Zeverino, imprenditore pugliese e ad di "Manifattura Sartoriali Zeverino", azienda anch'essa situata a Santeramo. Un progetto industriale coerente con il piano di sviluppo approvato nel 2025 e con la strategia di lungo periodo del gruppo – che ad oggi presenta un fatturato consolidato 2024 di circa 120 milioni di euro, 12 plant e quasi 800.