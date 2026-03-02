Il videoclip de I bottari di Macerata Campania alla rassegna ‘Music emotion’

Durante la rassegna ‘Music emotion’ è stato presentato il videoclip ufficiale del brano “Pe’ tutt’ e nisciuno” dei Pastellesse, un gruppo musicale di Macerata Campania. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e organizzatori, con il video proiettato in anteprima. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alla promozione musicale locale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il videoclip ufficiale del brano “Pe’ tutt’ e nisciuno” dei Pastellesse Sound Group “I bottari di Macerata Campania”, con testo di Donato Capuano e musica di Vittorio Angelo Iodice Magliacano, sarà proiettato il prossimo 5 marzo a Seriate (Bergamo) presso il Cineteatro Gavazzeni, nell’ambito della rassegna cinematografica musicale “MUSIC EMOTION”, appuntamento dedicato alle produzioni audiovisive che intrecciano musica, territorio e identità culturale, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Seriate con la direzione artistica dell’Associazione Cinema e Arte. Il brano, scritto in lingua napoletana, è un intenso racconto poetico che affonda le radici nella tradizione popolare del Sud Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il videoclip de “I bottari di Macerata Campania” alla rassegna ‘Music emotion’ Zara Colombo: esce oggi “Tango”, il primo singolo per Sugar Music con videoclip ufficialeEsce oggi su tutte le piattaforme digitali “Tango”, il singolo d’esordio di Zara Colombo, disponibile per Sugar Music e accompagnato dal videoclip... Leggi anche: Sostenibilità: Bottari (Bottari S.r.l), 'La nostra missione: estrarre anche l’ultima goccia di olio dalle emulsioni oleose'