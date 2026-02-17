A Piazzola sul Brenta la Fiera del Disco – The Sound of Music

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) La Pro Loco Piazzola A.P.S., con il patrocinio della Città di Piazzola sul Brenta e in collaborazione con Pro Loco Giovani, presenta la 4ª edizione della Fiera del Disco – The Sound of Music, un appuntamento imperdibile per appassionati di musica, vinili e cultura pop. Due giornate all’insegna del suono, della condivisione e dell’intrattenimento, nella suggestiva cornice della Sala Filatura – ex Jutificio di Piazzola sul Brenta. La Fiera del Disco 2026 è un evento pensato per tutte le età: un viaggio tra musica, immagini e ricordi, dove il vinile diventa occasione di incontro, scoperta e divertimento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fiera del disco - The sound of musicLa Fiera del Disco 2026 a Piazzola sul Brenta torna con la sua quarta edizione, un evento imperdibile per gli appassionati di musica.

Leggi anche: Mercatino di Natale a Piazzola sul Brenta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.