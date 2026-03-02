Pasqua horror in centro a Milano | verso il processo il 28enne accusato dell’omicidio del domestico nella villa Liberty

A Milano, si avvicina il momento del processo per un uomo di 28 anni accusato dell’omicidio di un domestico avvenuto in una villa in stile Liberty. La Procura ha appena notificato la chiusura delle indagini e ha annunciato che il procedimento sarà fissato per il 28 del mese. La vicenda ha suscitato scalpore nel centro della città.

Si avvicina la richiesta di processo, dopo la chiusura indagini da poco notificata dalla Procura di Milano, per Dawda Bandeh, 28enne di origini gambiane fermato la sera della scorsa Pasqua, ossia il 20 aprile 2025, all'interno di una villa Liberty di via Randaccio, non lontano dall'Arco della Pace, pieno centro di Milano, con l'accusa di avere strangolato Angelito Acob Manansala, collaboratore domestico dei proprietari di casa, 61 anni e di origine filippina. Angelito Manansala, la vittima dell'omicidio, e i rilievi della Polizia in via Randaccio, all'Arco della Pace di Milano La perizia psichiatrica Nei mesi scorsi una perizia psichiatrica, disposta dal gip Domenico Santoro nelle indagini coordinate dal pm Andrea Zanoncelli, aveva accertato la piena capacità di intendere e di volere dell'indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pasqua horror in centro a Milano: verso il processo il 28enne accusato dell’omicidio del domestico nella villa Liberty Omicidio Villa Pamphilj, al via processo a Francis Kaufmann: il californiano accusato dell’omicidio di compagna e figliaFrancis Kaufmann deve comparire davanti ai giudici oggi, per l’apertura del processo a suo carico. Leggi anche: Milano, chi è il 28enne ucciso dal poliziotto. La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimo