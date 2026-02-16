Iran 14 condanne a morte per le proteste I Pasdaran avviano manovre nello Stretto di Hormuz

Da thesocialpost.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, un tribunale rivoluzionario ha condannato a morte 14 manifestanti arrestati durante le proteste contro il governo. Le condanne arrivano mentre le autorità rafforzano la repressione, e nel frattempo i Pasdaran avviano manovre militari nello Stretto di Hormuz, un punto strategico per il controllo delle rotte marittime.

Nuova stretta repressiva in Iran mentre cresce la tensione anche sul piano internazionale. Un tribunale rivoluzionario ha emesso 14 condanne a morte nei confronti di manifestanti arrestati durante le recenti proteste antigovernative. Parallelamente, i Guardiani della rivoluzione hanno avviato esercitazioni militari nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico globale. Processi online e repressione interna. Secondo quanto riportato dall’emittente Iran International, che cita fonti interne alla magistratura, le sentenze capitali sarebbero state pronunciate al termine di un processo interamente celebrato online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

iran 14 condanne a morte per le proteste i pasdaran avviano manovre nello stretto di hormuz
© Thesocialpost.it - Iran, 14 condanne a morte per le proteste. I Pasdaran avviano manovre nello Stretto di Hormuz

Iran, esplosioni in diverse città. Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz: i Pasdaran negano la morte di un generale – I video

Un’esplosione ha sconvolto la città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo Persico.

Iran, nucleare e nuove alleanze: Putin e Modi rilanciano la via diplomatica mentre sale la tensione nello Stretto di Hormuz

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Iran, nuova condanna per Narges Mohammadi: sei anni di carcere alla Nobel per la Pace che sfida il regime; Iran International, 'tribunale condanna a morte 14 manifestanti'; IRAN - Rapporto Hrana sul 48° giorno di proteste: 7.008 vittime confermate, 11.730 in accertamento; Aiuto e sostegno concreto agli studenti iraniani di Ancona, il Consiglio vota a favore.

iran 14 condanne aIsraele approva nuovo insediamento a Gerusalemme Est. Iran condanna a morte 14 manifestantiÈ la prima volta dal 1967 che Gerusalemme viene estesa verso la Cisgiordania. In Iran continua la repressione dei dissidenti che hanno partecipato alle proteste ... ilsole24ore.com

iran 14 condanne aIran, 14 condanne a morte per le proteste. Al via manovre dei Pasdaran nel Golfo PersicoUn tribunale rivoluzionario in Iran ha emesso condanne a morte nei confronti di 14 manifestanti, arrestati durante le proteste antigovernative esplose nelle ultime settimane, al termine di un processo ... msn.com