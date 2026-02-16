Iran 14 condanne a morte per le proteste I Pasdaran avviano manovre nello Stretto di Hormuz
In Iran, un tribunale rivoluzionario ha condannato a morte 14 manifestanti arrestati durante le proteste contro il governo. Le condanne arrivano mentre le autorità rafforzano la repressione, e nel frattempo i Pasdaran avviano manovre militari nello Stretto di Hormuz, un punto strategico per il controllo delle rotte marittime.
Nuova stretta repressiva in Iran mentre cresce la tensione anche sul piano internazionale. Un tribunale rivoluzionario ha emesso 14 condanne a morte nei confronti di manifestanti arrestati durante le recenti proteste antigovernative. Parallelamente, i Guardiani della rivoluzione hanno avviato esercitazioni militari nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico globale. Processi online e repressione interna. Secondo quanto riportato dall'emittente Iran International, che cita fonti interne alla magistratura, le sentenze capitali sarebbero state pronunciate al termine di un processo interamente celebrato online.
Iran, esplosioni in diverse città. Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz: i Pasdaran negano la morte di un generale – I video
Un’esplosione ha sconvolto la città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo Persico.
Iran, nucleare e nuove alleanze: Putin e Modi rilanciano la via diplomatica mentre sale la tensione nello Stretto di Hormuz
