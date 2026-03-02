partita la campagna di futuro nazionale

È iniziata la campagna di Futuro Nazionale con la costituzione del primo gruppo consiliare in provincia, avvenuta a Mirandola. I rappresentanti del partito sono l’europarlamentare Roberto Vannacci e Guglielmo Golinelli, quest’ultimo ex segretario provinciale della Lega, che ha scelto di lasciare il suo incarico per aderire al nuovo movimento. La manifestazione si è svolta ieri, segnando un passaggio importante per il partito.

Dopo la costituzione a Mirandola del primo gruppo consiliare in provincia di "Futuro Nazionale", ieri per il partito dell’europarlamentare Roberto Vannacci e per il suo pupillo modenese Guglielmo Golinelli, che ha abbandonato la segreteria provinciale della Lega, è stato il momento della verità. Nel 2027 si voterà per le elezioni politiche e c’è un partito da costruire e organizzare. E c’è poco tempo per mettere radici sul territorio. Per questo Modena, che era stata la città ad aver tenuto a battesimo la nascita di questa nuova formazione politica, è stata anche la città ad aver avviato per prima la campagna di tesseramento a "Futuro Nazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

