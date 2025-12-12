Nuova campagna per la reindustrializzazione della ex Gkn | Arci nazionale a fianco di lavoratrici e lavoratori

Una nuova campagna si mobilita per la reindustrializzazione della ex Gkn, sostenendo le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. Arci nazionale si schiera al loro fianco in un’iniziativa volta a promuovere un progetto di reindustrializzazione ecologicamente avanzata, ancora in attesa di risposte ufficiali. L’obiettivo è garantire un futuro sostenibile per l’area e le persone che vi lavorano.

Una campagna per dare un futuro alla ex Gkn, il cui progetto di reindustrializzazione ecologicamente avanzata è ancora fermo e in attesa di risposte. Parte Un’azione per salvare GFF, nuovo crowdfunding lanciato da GFF, la cooperativa delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ex GKN, insieme ad ARCI. Firenzetoday.it Ex Whirlpool: Fim Fiom Uilm, "intoppo" normativo proroga cig - Approfondire le criticità legate alla realizzazione del piano di reindustrializzazione del sito Ex Whirlpool e del relativo reimpiego dei lavoratori. ansa.it ???? Nuova campagna di phishing a tema Polizia di Stato ? È stata individuata una campagna di phishing che sfrutta nome e logo della #PoliziaDiStato per impossessarsi delle credenziali email delle vittime. ?? Download IoC via #tg t.me/certagid/935 x.com GAETA TV. . Conferenza stampa di presentazione nuova campagna integrata raccolta differenziata - facebook.com facebook

In migliaia rispondono all'appello dei lavoratori ex Gkn

Video In migliaia rispondono all'appello dei lavoratori ex Gkn Video In migliaia rispondono all'appello dei lavoratori ex Gkn