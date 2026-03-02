Napoli è ufficialmente diventata la Capitale europea dello Sport 2026, con la firma della targa d’argento e la consegna delle bandiere che saranno esposte negli impianti sportivi principali della città. L’evento segna l’inizio di un anno dedicato alle attività sportive e alle iniziative legate a questa designazione. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità cittadine e sportive.

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli è ufficialmente Capitale europea dello Sport 2026. A sancire l’avvio formale dell’anno dedicato allo sport sono state la firma della targa d’argento e la consegna delle bandiere che sventoleranno sui principali impianti sportivi cittadini. “Lo sport sarà il motore della rigenerazione urbana e sociale della nostra città – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – in questo anno la città sarà protagonista a livello nazionale e internazionale con molti eventi importanti ma anche con tanti appuntamenti nei nostri quartieri perché sarà un anno dello sport diffuso, dello sport come grande strumento di educazione e di formazione per i nostri giovani”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parte l’anno di Napoli Capitale europeo dello Sport, firmata la targa d’argento

Napoli capitale europea dello Sport 2026, la firma della targa d'argento nell'Albergo dei Poveri“Nel 2026 Napoli sarà protagonista nello sport con tanti eventi nazionali e internazionali tra i quali il Giro d’Italia, la partita inaugurale dei...

Leggi anche: L’anno di Napoli capitale europea dello sport si apre nel segno della vela con il l trofeo Marcello Campobasso

Approfondimenti e contenuti su Napoli Capitale.

Temi più discussi: Randonnée di Napoli 2026; Randonnée di Napoli 2026, il grande ciclismo apre l’anno di Napoli Capitale Europea dello Sport; Torna la Randonnée di Napoli, la corsa ciclistica tra i panorami mozzafiato da Napoli alla Costiera Amalfitana; Napoli capitale europea dello Sport, il 2 marzo la cerimonia.

Parte l'anno di Napoli Capitale europeo dello Sport, firmata la targa d'argentoNapoli è ufficialmente Capitale europea dello Sport 2026. A sancire l'avvio formale dell'anno dedicato allo sport sono state la firma della targa d'argento e la consegna delle bandiere che sventoleran ... ansa.it

Napoli capitale europea dello Sport 2026, la firma della targa d'argento nell'Albergo dei PoveriNel 2026 Napoli sarà protagonista nello sport con tanti eventi nazionali e internazionali tra i quali il Giro d'Italia, la partita inaugurale dei Campionati ... lapresse.it

Ristrutturazione del Maradona, ci siamo: "OGGI INVIEREMO LA DOCUMENTAZIONE" Queste le parole pronunciate dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine dell'evento di inaugurazione di 'Napoli Capitale europea dello Sport 2026': "LAVORI - facebook.com facebook