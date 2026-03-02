Parma finalmente il mercato funziona | così i nuovi trascinano la corsa salvezza

Il Parma sta vivendo un momento positivo grazie anche ai nuovi acquisti come Mariano Troilo, Sascha Britschgi, Nicolussi Caviglia e Gabriel Strefezza. Questi giocatori hanno trovato spazio in campo e contribuiscono alle recenti prestazioni della squadra. Il mercato estivo ha portato diversi giovani di talento, mentre altri calciatori hanno lasciato il club per giocare in competizioni come la Champions League.

Da Troilo a Strefezza, passando per Nicolussi Caviglia e Oristanio: i rinforzi rilanciano le ambizioni del Club e danno forza al progetto basato sui giovani Adesso girano pure i nuovi arrivati. Da Mariano Troilo a Sascha Britschgi, da Nicolussi Caviglia fino a Gabriel Strefezza: il Parma va, spinto anche grazie alla forza del mercato che ha portato giovani interessanti dopo che tanti altri, in estate, sono andati a giocarsi la Champions League e i titoli nazionali con le squadre che hanno comprato i loro cartellini. Chi con il Liverpool (Leoni), chi con l’Inter (Bonny). Ragazzi con tante ambizioni e diversi sogni che crescono ed evidenziano il buon lavoro fatto dal Parma in questa sede. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La corsa salvezza. Il Lecce non molla e (ri)caccia nei guai in tanti: Parma compreso

Così l'Ascoli ha rallentato la corsa. In 10 partite la media è da salvezza

Finalmente Oristanio: decisivo dopo 291 giorni di digiunoE’ arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, tra speranze e voglia di affermazione, ma per una serie di motivi la stagione di Gaetano Oristanio al Parma non è stata esaltante (ma comunque in cr ... sportparma.com

Amuleto Strefezza, con lui in campo per il Parma sono solo vittorie. E la salvezza è dietro l'angoloCol successo di ieri a San Siro contro il Milan, il Parma ha inanellato la terza vittoria consecutiva dopo quelle già pesantissime con Bologna. tuttomercatoweb.com

