La corsa salvezza Il Lecce non molla e ricaccia nei guai in tanti | Parma compreso

Il Lecce ha vinto a Cagliari e ha recuperato punti, mettendo pressione su molte squadre in zona retrocessione. La squadra di Marco Baroni ha conquistato tre punti fondamentali, interrompendo una serie di risultati deludenti e tenendo vivo il sogno di restare in Serie A. La vittoria ha scatenato entusiasmo tra i tifosi, che hanno riempito lo stadio con il tifo e cori di sostegno. La corsa salvezza si fa sempre più accesa, con il Parma che ora rischia di rimanere indietro.

Una boccata d’ossigeno durata lo spazio di un weekend, poi la vittoria del Lecce a Cagliari ha rispedito la Fiorentina con la testa sotto l’acqua, ancora a -3 dalla salvezza. Vittoria dei salentini a Cagliari però che non porta con sé soltanto aspetti negativi. Al di là dei sei punti inaspettati in due gare della squadra di Di Francesco, la classifica si è chiaramente accorciata e a questo punto nella bagarre sono comprese tutte fino al Parma a quota 29. Il Cagliari ha sprecato un match point salvezza ed è rimasto a 28, il Torino a 27, poi il terzetto a 24 con Genoa, Cremonese e appunto Lecce. Tutte squadre potenzialmente nel mirino della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La corsa salvezza. Il Lecce non molla e (ri)caccia nei guai in tanti: Parma compreso Il principe Andrea ha pagato cara l'amicizia con Jeffrey Epstein. Ma anche altre royal (compreso un re) sono nei guai. Leggi su Amica.itIl principe Andrea si trova al centro di uno scandalo che coinvolge Jeffrey Epstein. Pagelle Cagliari-Lecce 0-2, i voti della partita: si infiamma la corsa salvezzaIl Lecce ha battuto il Cagliari 2-0 nel posticipo di Serie A, una vittoria che complica ulteriormente la situazione in classifica delle squadre coinvolte nella lotta salvezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eccellenza, la corsa salvezza del Santa Teresa frena ma non si ferma; Cremonese-Genoa 0-0. Pareggio prezioso per la corsa salvezza; Samb, ecco Mancinelli per la corsa salvezza: domani l’esordio con la Juve NG fuori casa, si punta sulla difesa a quattro; Serie A1 Tigotà – Cuneo cede a Bergamo, Monviso e Perugia riaprono la corsa salvezza: tutto in bilico a due giornate dalla fine. Pagelle Cagliari-Lecce 0-2, i voti della partita: si infiamma la corsa salvezzaI voti della partita tra Cagliari e Lecce che ha concluso il programma di Serie A con la vittoria dei salentini ... calciomercato.it Cremonese-Genoa 0-0. Pareggio prezioso per la corsa salvezzaCremona – Un pareggio senza gol, prezioso per la corsa salvezza. Allo Zini Cremonese-Genoa finisce 0-0, il Grifone sfiora il gol con Norton Cuffy nel primo tempo e nella ripresa Messias, poi ... ilsecoloxix.it IL LECCE ESPUGNA CAGLIARI Tre punti… ma valgono il doppio per il nostro Lecce che alla Unipol Domus batte il Cagliari e sale sulla casella del 24 e sconvolge la classifica e la corsa salvezza. I giallorossi giocano in modo convinto, coraggioso e ordi facebook