Così l’Ascoli ha rallentato la corsa In 10 partite la media è da salvezza

L’Ascoli ha rallentato la sua corsa, evidenziando come il possesso palla, se non accompagnato da occasioni da rete, non garantisca risultati concreti. In 10 gare, la media punti si avvicina a quella tipica delle squadre in lotta per la salvezza. È importante che la squadra trovi un equilibrio tra controllo del gioco e efficacia offensiva, per migliorare le proprie performance e risalire la classifica.

Il largo possesso palla dell’ Ascoli non è più efficace se non viene arricchito da vere occasioni e gol. Il match con la Juve Next Gen ha detto questo, dopo gli altri esempi offerti in precedenza dalle sfide con Pianese (4-2), Campobasso (0-0), Guidonia (0-0), Vis Pesaro (1-1), e se vogliamo anche Arezzo (0-2), Gubbio (1-1), Ravenna (1-0). La scia di risultati fatti registrare nel corso degli ultimi mesi ha visto un brusco rallentamento del ritmo di marcia portato avanti dagli uomini di Tomei durante buona parte del girone d’andata. Andando avanti, e procedendo di gara in gara, tutti gli avversari incontrati dai bianconeri hanno via via avuto modo di studiare con attenzione l’assetto tattico impiegato dal Picchio e le soluzioni sviluppate durante la manovra di possesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sammaurese, via al nuovo ciclo. La corsa salvezza passa da Ascoli

