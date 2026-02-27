Coop torna ' Close the Gap' campagna per l' inclusione e la parità di genere

Coop ha annunciato il lancio della sesta edizione della campagna 'Close the Gap', volta a promuovere l'inclusione e la parità di genere. La campagna, ormai consolidata, coinvolge diverse iniziative rivolte a sensibilizzare e favorire un cambiamento concreto nel settore. La presentazione dell'edizione attuale è avvenuta a Milano il 27 febbraio 2024.

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - 'Close the Gap', la campagna per l'inclusione e la parità di genere di Coop, vara la sua sesta edizione. Due gli assi su cui si dispiegano le azioni di quest'anno. Il primo, rivolto all'interno, ha l'obiettivo di rafforzare quanto già raggiunto con la Certificazione per la parità di genere Uni Pdr 125, lo strumento volontario previsto dal Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, che Coop Italia ha ottenuto nel febbraio 2024, prima insegna della Grande distribuzione organizzata, ma che ad oggi 4 delle 6 grandi cooperative hanno anch'esse acquisito e alcune già riconfermato (le 2 mancanti stanno avviando il percorso). 🔗 Leggi su Iltempo.it

