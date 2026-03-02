Parcheggi bici più sicuri a Bologna | pronte 5 nuove ciclostazioni 400 i posti custoditi

A Bologna sono state installate cinque nuove ciclostazioni, che offrono complessivamente 400 posti custoditi per le biciclette. Le nuove infrastrutture sono state inaugurate oggi e sono state pensate per migliorare la sicurezza e la praticità della mobilità urbana sostenibile. Con questa novità, la città amplia le opzioni per chi sceglie di spostarsi in bicicletta, favorendo un uso più diffuso del mezzo a due ruote.

Bologna, 2 marzo 2026 — Pedalare a Bologna diventa più semplice, sicuro e sostenibile. Da oggi cinque nuove ciclostazioni attive 24 ore su 24 offrono un totale di 400 posti custoditi per biciclette, aprendo le porte a cittadini e pendolari che vogliono combinare la bici con il treno e ridurre l’uso dell’auto. Si tratta di un passo concreto verso una mobilità urbana più green, efficiente e integrata, che rende Bologna sempre più a misura di ciclista. Le nuove strutture si trovano in prossimità di fermate del Servizio ferroviario metropolitano, a Fioravanti (142 posti), Mazzini (64), Zanolini (46), Casteldebole (64) e Borgo Panigale (82). A queste si aggiunge la ciclostazione Roveri, attiva dal 2023, consolidando un network funzionale al trasporto intermodale treno+bici previsto dal Pums e dal Biciplan comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi bici più sicuri a Bologna: pronte 5 nuove ciclostazioni, 400 i posti custoditi Parcheggi a Como: oltre 200 posti in più per i residentiNella seduta di giunta di oggi 23 dicembre l’amministrazione comunale ha deliberato un incremento significativo dei parcheggi riservati ai residenti... Sosta, la rivoluzione. Nuove zone a pagamento e parcheggi più cariDopo 13 anni, dal 1° marzo 2026, le regole per la sosta nei parcheggi comunali in città sarà rivoluzionata: cambieranno le tariffe, aumenteranno le... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Parcheggi bici. Temi più discussi: Bari lancia la sfida per parcheggi bici sicuri in città; Auto, una settimana persa a cercare parcheggio. La bici è la scorciatoia (se sai dove lasciarla); I parigini vanno in bicicletta. E i fiorentini?; Cicloturismo e mobilità attiva al centro della Fiera del Cicloturismo, a Padova dal 27 al 29 marzo. Bari lancia la sfida per parcheggi bici sicuri in cittàBari introduce una rete di velostazioni e panchine smart per una sosta sicura delle bici: un progetto che incoraggia la mobilità ciclistica ... bikeitalia.it Bici, serve uno scatto. La Consulta del centro:: Parcheggi sicuri e contrasto ai furtiSulla base di un piano d’azione approvato nello scorso marzo dallo stesso organismo di quartiere, la Consulta del Centro Storico torna ad appellarsi all’Amministrazione per provare a consolidare ... ilrestodelcarlino.it Angelo Greco. . Vietato parcheggiare le bici sul marciapiede - facebook.com facebook