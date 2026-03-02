Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | su Rai 2 torna O Anche No – Stravinco per la vita

Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 sono alle porte e su Rai 2 torna il programma “O Anche No – Stravinco per la vita”, un appuntamento noto per il suo ruolo nel raccontare i Giochi. La trasmissione, ormai tradizionale, sarà trasmessa nei prossimi mesi, offrendo approfondimenti e testimonianze legate alla manifestazione. Si tratta di un evento che si ripete in vista delle Olimpiadi invernali.

Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 si avvicinano e su Rai 2 torna un appuntamento ormai diventato punto di riferimento nel racconto dei Giochi: O Anche No – Stravinco per la vita. Dopo le edizioni dedicate a Tokyo 2021 e Parigi 2024, il talk quotidiano accompagnerà il pubblico nel cuore dell’evento paralimpico dal 7 al 15 marzo, in diretta ogni mattina dalle 8.00 alle 8.30. Un talk quotidiano nel cuore dei Giochi Paralimpici. Condotto da Paola Severini Melograni, il programma si conferma come uno spazio di approfondimento che affianca il racconto sportivo tradizionale con uno sguardo diverso: al centro non ci sono solo i risultati agonistici, ma soprattutto le storie personali, i percorsi di crescita e le prospettive delle atlete e degli atleti protagonisti delle competizioni paralimpiche. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Paralimpiadi Milano Cortina 2026: su Rai 2 torna “O Anche No – Stravinco per la vita” Rai, Paralimpiadi: Severini, Cucci e Mannoni annunciano la partenza di “Oancheno...Stravinco per la Vita”“La squadra di OancheNo sta preparando il talk per le paralimpiadi Milano-Cortina”. Milano Cortina 2026, Fontana (Lombardia): "Abbiamo investito molto su Paralimpiadi" – Il video(Agenzia Vista) Milano, 17 gennaio 2026 "Noi abbiamo investito molto sulle Paralimpiadi, cercando di rendere più accessibile ogni forma di sport... Una selezione di notizie su Paralimpiadi Milano Cortina. Temi più discussi: Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: Come acquistare pacchetti di biglietti per famiglie e gruppi | Promozione; Tutto sui Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026; Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere; Gli eventi in città dei partner dei Giochi Paralimpici. Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orari giorno per giorno, tv, streamingLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno da venerdì 6 a domenica 15 marzo: le prime gare del round robin di doppio misto del ... oasport.it Le Paralimpiadi riaccendono l’Italia a Milano Cortina 2026 il prossimo 6 marzoConclusa l'emozione delle Olimpiadi, il testimone passa agli atleti che riscrivono i confini del possibile. Dall'inaugurazione all'Arena di Verona fino alle sfide, tutto quello che c'è da sapere ... iodonna.it Attacchi in Iran mettono a rischio l'avvio delle Paralimpiadi Milano Cortina A rischio arrivi e partecipazioni: atleti bloccati, delegazioni incerte e proteste. Comitato riunito in queste ore Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Cristina Ansaldi tedofora a Torino tinyurl.com/2dcd2kv6 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com