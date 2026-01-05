Rai Paralimpiadi | Severini Cucci e Mannoni annunciano la partenza di OanchenoStravinco per la Vita

Rai ha annunciato la partenza di “Oancheno...Stravinco per la Vita”, un nuovo talk dedicato alle Paralimpiadi Milano-Cortina. Condotto da Paola Severini Melograni, Italo Cucci e Maurizio Mannoni, il programma andrà in onda su Rai 2 dal 7 al 14 marzo, subito dopo il primo Tg2 delle 8:30. La trasmissione si inserisce nel percorso di approfondimento e sensibilizzazione sull’evento paralimpico, offrendo un punto di vista quotidiano e qualific

"La squadra di OancheNo sta preparando il talk per le paralimpiadi Milano-Cortina". Così in una nota congiunta i conduttori Paola Severini Melograni, Italo Cucci e Maurizio Mannoni annunciano la trasmissione quotidiana, in onda su Rai 2, dal 7 al 14 Marzo, subito dopo il primo tg 2 della mattina, intorno alle 8,30, che si chiamerà, come per le scorse edizioni "Oancheno.Stravinco per la Vita". "Ed è la vita - prosegue la nota - nella sua bellezza e complessità che ci spinge a chiedere al presidente di Milano-Cortina Giovanni Malagò di dedicare queste gare ai ragazzi di Crans-Montana (dove Tomba coglieva vittorie sulle nevi del Vallese), per i giovani che hanno perso la vita e per quelli che avranno una vita diversa a causa della tragedia (alcuni di loro erano promesse dello sport.

