Milano Cortina 2026 Fontana Lombardia | Abbiamo investito molto su Paralimpiadi – Il video

Milano Cortina 2026 rappresenta un’importante occasione di sviluppo per la regione Lombardia. Il presidente Fontana sottolinea gli investimenti dedicati alle Paralimpiadi, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e promuovere l’inclusione nello sport invernale. Questo impegno mira a valorizzare le competenze sportive e a offrire a tutti maggiori opportunità di partecipazione durante l’evento.

"Noi abbiamo investito molto sulle Paralimpiadi, cercando di rendere più accessibile ogni forma di sport legata agli sport invernali, sulla neve e sul ghiaccio. Lo abbiamo fatto aumentando l'accessibilità degli impianti e intervenendo anche sul trasporto ferroviario, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità sui treni. Credo questa sia la legacy più importante" così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Il modello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina”, convegno con FontanaIl convegno del 20 gennaio a Montecitorio analizzerà il modello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, evidenziando le opportunità di sviluppo legate a grandi eventi sportivi.

Comunicato Stampa: Paralimpiadi Milano Cortina 2026Il presente comunicato stampa, a firma del Consiglio Regionale Veneto, fornisce informazioni sulle iniziative e gli aggiornamenti riguardanti le Paralimpiadi Milano Cortina 2026.

