Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico ha commentato le possibili ripercussioni sulle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, evidenziando che la situazione mondiale attuale, segnata dall’attacco all’Iran, potrebbe influire sull’evento. De Sanctis ha sottolineato che dovrebbe prevalere la tregua olimpica, ma ha anche evidenziato che la sicurezza rappresenta un problema serio.

A Il Giornale, stamane il numero uno del CIP ha affermato: “In un simile scenario diventa davvero complicato parlare di sport. Anche perché dovrebbe prevalere la cosiddetta tregua olimpica, almeno in teoria. Ma, evidentemente, non siamo davvero in tregua, e questo mi fa sorridere amaramente quando si assumono certe posizioni“. Il concetto è stato ribadito all’ANSA: “Io devo incitare alla massima serenità ma è tutto molto difficile. La sicurezza è un problema serio, c’è un po’ di paura e sarà aumentata la vigilanza per garantire la tutela di tutti. C’è una nuova violazione della tregua olimpica. Io sono preoccupato per la pressione che subiscono gli atleti: c’è apprensione, c’è ansia“. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paralimpiadi, Marco Giunio De Sanctis: “Dovrebbe prevalere la tregua olimpica, la sicurezza è un problema serio”

Leggi anche: Paralimpiadi invernali, il presidente De Sanctis: “Gli atleti paralimpici non sono eroi, non c’è differenza con altri”

Ruote bucate, vetri spaccati e scippi. Gli abitanti di Villa De Sanctis: "Vogliamo più pulizia e sicurezza"Dopo i recenti atti vandalici ai danni di decine di automobili, sotto la spinta del comitato di quartiere, diversi cittadini si sono ritrovati...

Contenuti e approfondimenti su Marco Giunio De.

Temi più discussi: Basta con la narrazione dei paralimpici eroi. Guerre fuori dai Giochi; Paralimpiadi Milano-Cortina, il presidente del Comitato olimpico italiano: Temo proteste contro russi e bielorussi; La FISE celebra al Salone d’Onore del CONI i suoi primi 100 anni; La FISIP alle Paralimpiadi di Milano Cortina con ambizione e orgoglio.

Paralimpiadi, Marco Giunio De Sanctis: Dovrebbe prevalere la tregua olimpica, la sicurezza è un problema serioIl presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Santis, è intervenuto circa le possibili ripercussioni che potrebbero esserci sulle ... oasport.it

Paralimpiadi, De Sanctis: Paura per le tensioni in Medio OrienteIl Comitato Italiano Paralimpico (Cip), ente autonomo di diritto pubblico, rappresenta la confederazione delle federazioni e discipline sportive paralimpiche in Italia, sotto il riconoscimento del ... it.blastingnews.com

Marco Giunio #DeSanctis, Presidente del Comitato Italiano #Paralimpico, racconta l’attesa e le speranze del movimento paralimpico per i #Giochi Invernali Ascolta le sue parole - facebook.com facebook

In occasione dei Giochi di Milano-Cortina, il presidente Cip Marco Giunio De Sanctis racconta a @IITalk storia e valori del Cip e del paralimpismo. Centrale il ruolo di #Inail e di Antonio Maglio, promotore sport-terapia e Paralimpiadi di Roma 1960. urly.it/31dth x.com