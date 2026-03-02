Paralimpiadi invernali il presidente De Sanctis | Gli atleti paralimpici non sono eroi non c’è differenza con altri

Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, ha parlato in un'intervista a Il Giornale in vista delle Paralimpiadi invernali in programma dal 6 al 15 marzo. Ha affermato che gli atleti paralimpici non devono essere considerati eroi e ha sottolineato che non esiste differenza tra loro e gli altri atleti.

A Il Giornale: "Sono sempre stato per la parità. Per me esiste l'atleta, non la persona disabile. Le discipline su cui puntare per la medaglia sono snowboard, sci alpino e sci nordico". Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale in vista delle prossime Paralimpiadi invernali (6-15 marzo). Quanto è preoccupato dai boicottaggi nella cerimonia d'apertura e cosa potrebbe succedere in un incrocio in gara o sul podio tra atleti ucraini e bielorussi? "Una cosa del genere è gravissima. Io vorrei che la manifestazione non entrasse in dinamiche che, per quanto importanti, non hanno nulla a che vedere con lo sport.

