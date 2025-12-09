Ruote bucate vetri spaccati e scippi Gli abitanti di Villa De Sanctis | Vogliamo più pulizia e sicurezza

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiedono più pulizia e sicurezza gli abitanti del quartiere Villa De Sanctis, nel quinto municipio, zona est di Roma. Dopo i recenti atti vandalici ai danni di circa trenta automobili, sotto la spinta del comitato di quartiere, diversi cittadini si sono ritrovati all'ingresso del mercato Casilino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Bucate le ruote al bus del Riccione - Tutto si aspettava Maurizio Ferro, fuorché essere chiamato dal suo collega Massimo Darderi, con la brutta notizia: "Hanno bucato le... Riporta ilrestodelcarlino.it