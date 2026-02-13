La Società Decoratori Forlivesi, con sede in via Rolandini 6A a Grisignano, frazione di Forlì, celebra oggi i suoi 50 anni di attività, ricordando un percorso iniziato nel 1973 che ha visto il team specializzarsi nel restauro e nella tinteggiatura di edifici storici e privati, spesso intervenendo su lavori di grande precisione e cura nei dettagli.

La Società Decoratori Forlivesi, con sede in via Rolandini 6A a Grisignano (frazione di Forlì), compie oggi 50 anni. Nata esattemente il 13 febbraio 1976 dalla volontà di Luigi Cappelli e Renzo Nunziadini, insieme ad altri soci, è ora guidata dai figli Flavio e Gian Pietro Cappelli, insieme a Marco Leoni e Gianni Zattoni. "Siamo operativi sia nella provincia di Forlì-Cesena sia a livello nazionale – spiega Flavio Cappelli, uno dei soci dell’azienda – e siamo specializzati nella tinteggiatura, decorazione e restauro nel settore dell’edilizia privata e dei negozi. Vantiamo collaborazioni anche con alcune società immobiliari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Decoratori Forlivesi. Restauro e tinteggiatura, una storia lunga 50 anni

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Decoratori Forlivesi. Restauro e tinteggiatura, una storia lunga 50 anni.

Gian Luca Zattini Sindaco. . Sul sito del Comune di Forlì è consultabile il bando con i relativi allegati per l’assegnazione di sacchetti autoespandenti, acquistati grazie alla raccolta fondi destinata agli alluvionati forlivesi. Chi può richiederli Possono presentar - facebook.com facebook