Accademia dello Sport 1976-2026 | una storia lunga 50 anni

L’Accademia dello Sport compie 50 anni, un traguardo raggiunto grazie alla passione di chi ha creduto nello sport come strumento di solidarietà e crescita sociale. Fondata nel 1976, questa associazione bergamasca ha organizzato numerose iniziative che coinvolgono giovani e adulti, promuovendo valori come la collaborazione e il rispetto. Roberto Ravasio di Allianz Bergamo Centro sottolinea come, nel tempo, l’Accademia abbia saputo adattarsi alle esigenze della comunità, diventando punto di riferimento per molte famiglie della provincia.

L'ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l'Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la solidarietà il bene della nostra società bergamasca Roberto Ravasio – Allianz Bergamo Centro. Paolo Arici – Arici Impianti. Paolo Bellini – Ar-Tex. Giuseppe Mazza – Asc Italia. Plinio Vanini – Autotorino. Luciano Pezzoli – Azienda Agricola Celinate. Alberto Bettinelli – B.B.Line. Emilio Pedretti – Banca Mediolanum. Corrado Fontana – Banca Mediolanum. Gianmario Parisi – BB School. Vittorio Lumina – Bergamo+. Stefano Gazzaniga – BG Immobiliare.