Paradise la seconda stagione su Disney+ | trailer trama cast e quando esce

La seconda stagione di Paradise arriverà presto su Disney+. La serie creata da Dan Fogelman torna con un nuovo capitolo, ambientato in una comunità apparentemente perfetta che viene scossa da un omicidio. Il trailer già fa intuire che ci saranno colpi di scena e tensioni, mentre il cast si prepara a riprendere i ruoli principali. I fan sono in attesa di scoprire come si svilupperà questa storia piena di mistero e suspense.

Un thriller in piena regola. Disney+ annuncia la seconda stagione di Paradise, la serie creata da Dan Fogelman che ha preso le mosse da un'utopistica comunità sconvolta da un omicidio. Ecco tutto quello che sappiamo sulle indagini e le ricerche dell'agente Xavier Collins. Nella seconda stagione, Xavier va alla ricerca di Teri nel mondo esterno e scopre come le persone sono sopravvissute nei tre anni successivi al fatidico "Giorno". A Paradise, intanto, il tessuto sociale si sgretola mentre il bunker deve fare i conti con le conseguenze degli eventi della prima stagione e vengono alla luce nuovi segreti sulle origini della città.

