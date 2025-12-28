La nazionale italiana di softball si prepara per un raduno in Messico, dal 7 al 21 gennaio, con 22 atlete convocate. Durante l’allenamento, le azzurre disputeranno sei partite amichevoli, un'occasione importante per consolidare la squadra e valutare le strategie in vista delle prossime competizioni internazionali.

La Nazionale italiana di softball sarà impegnata in un lungo raduno in Messico, che inizierà il 7 gennaio e si concluderà il 21, nel quale le azzurre disputeranno ben 6 amichevoli. Nei primi 4 incontri l’Italia affronterà a Leon le Bravas, mentre nelle ultime due sfide le azzurre se la vedranno con a Città del Messico con le Diablos Rojos Feminil. Sono 22 le atlete convocate dall’head coach Craig Montvidas, mentre assieme al capo allenatore lo staff tecnico sarà composto anche dalla pitching coach Greta Cecchetti, dalle coach Maristella Perizzolo e Loredana Auletta, dal mental coach Rafael Colon, dagli strenght & conditioning coach Alessandro Muccino e Chiara Ambrosi, dal medico Alessandro Buttà, dal fisioterapista Stefano Frassine, e dalla team executive Elena Signorile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Softball, le convocate dell'Italia per il raduno in Messico: 22 azzurre al lavoro

