Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha dichiarato che la sconfitta contro la squadra avversaria è stata solo un incidente di percorso e che ora la concentrazione è rivolta alla prossima partita contro la Lazio. Ha affermato di aver iniziato bene la gara, dominando i primi venti minuti, nonostante le difficoltà imposte dall’avversario. Nessuna scusa è stata avanzata per le fatiche in Champions League.

Nessuna scusa per le fatiche in Champions. Il tecnico atalantino Raffaele Palladino non cerca alibi. "Abbiamo approcciato benissimo la partita, nei primi venti minuti comandavamo noi il gioco contro un avversario forte. Paradossalmente in superiorità numerica abbiamo subito preso gol e a quel punto loro si sono difesi con il blocco basso, sono stati bravi tutti dietro, e noi non siamo riusciti a scardinare la loro difesa", ha analizzato Palladino. Rammaricandosi per il 2-0 che ha complicato una rimonta altrimenti possibile, a suo dire: "Nel secondo tempo abbiamo letto bene la partita. Il rammarico è aver preso il secondo gol, dovevamo tenere la gara aperta, poi si è fatto tutto più difficile e l'abbiamo riaperta quando era troppo tardi: nel finale abbiamo preso anche un palo e una traversa.

© Ilgiorno.it - Palladino senza alibi: "Solo un incidente di percorso. Testa alla Lazio"

