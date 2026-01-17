Biancolino | Poco brillanti ma è solo un incidente di percorso
L’Avellino interrompe bruscamente la sua serie positiva con una sconfitta casalinga contro la Carrarese, che si impone 2-1 al “Partenio-Lombardi”. Nonostante un avvio promettente, i biancoverdi non sono riusciti a mantenere il vantaggio e hanno subito la rimonta avversaria. Un risultato che, secondo Biancolino, rappresenta più un incidente di percorso che un segnale di crisi. La squadra ora dovrà rialzarsi e riprendere il cammino.
Tempo di lettura: 2 minuti Si interrompe nel momento più inaspettato la marcia dell’ Avellino. Davanti al pubblico amico del “Partenio-Lombardi”, i lupi cadono per 1-2 contro una Carrarese cinica, capace di ribaltare il match e resistere all’assalto finale dei padroni di casa. Una sconfitta che brucia e che costringe Raffaele Biancolino a fare i conti con una squadra apparsa meno lucida rispetto alle ultime uscite. “Siamo stati poco brillanti, è inutile negarlo. Non siamo stati la solita squadra aggressiva che morde il freno su ogni pallone. Abbiamo approcciato la gara con troppa sufficienza in alcune fasi e lo abbiamo pagato a caro prezzo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
