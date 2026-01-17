Biancolino | Poco brillanti ma è solo un incidente di percorso

L’Avellino interrompe bruscamente la sua serie positiva con una sconfitta casalinga contro la Carrarese, che si impone 2-1 al “Partenio-Lombardi”. Nonostante un avvio promettente, i biancoverdi non sono riusciti a mantenere il vantaggio e hanno subito la rimonta avversaria. Un risultato che, secondo Biancolino, rappresenta più un incidente di percorso che un segnale di crisi. La squadra ora dovrà rialzarsi e riprendere il cammino.

