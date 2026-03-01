Rosa ko a Pescara Inzaghi deluso | Non il solito Palermo speriamo sia stato solo un incidente di percorso

Le parole dell'allenatore al termine del match dell'Adriatico: "Fortunatamente rigiochiamo mercoledì sera, dobbiamo subito riprendere il cammino interrotto". L'amarezza di Joronen: "Ho commesso un errore in fase di rinvio, in un momento chiave della gara. Abbiamo dato fiducia agli avversari, siamo molto dispiaciuti per il risultato" Un passo falso inaspettato e deludente: il Palermo, dopo 14 turni senza sconfitte, cade all'Adriatico contro il Pescara. Al vantaggio di Pohjanpalo hanno risposto Insigne e Meazzi ribaltando il risultato. Un ko pesante da digerire anche per Pippo Inzaghi. L'allenatore è apparso piuttosto amareggiato a fine partita: "Non abbiamo fatto purtroppo la solita gara.