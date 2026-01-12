A Bergamo, un 22enne è stato arrestato dopo aver minacciato e aggredito la madre con un coltello durante un episodio di violenza domestica. L’intervento dei carabinieri di Alzano Lombardo, supportati dalla Tenenza di Seriate, è avvenuto lo scorso 8 gennaio a seguito di una segnalazione. L’episodio evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla violenza familiare nella zona.

Bergamo, 12 gennaio 2026 – Ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche: giovedì scorso, 8 gennaio, i carabinieri di Alzano Lombardo, con il supporto della Tenenza di Seriate, sono intervenuti nella Bergamasca dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa di Bergamo per una drammatica situazione familiare. Giunta sul posto, una pattuglia ha accertato che un giovane di 22 anni aveva minacciato i propri familiari con un coltello e aggredito la madre, ferendola alla gamba sinistra. Per fuggire all'aggressione la donna, una 54enne, si era rifugiata in una stanza, attendendo l'arrivo dei militari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, minaccia e aggredisce la madre con un coltello: arrestato 22enne

