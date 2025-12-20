Viale D’Annunzio | marciapiedi riqualificati in anticipo lavori conclusi entro Natale
Entro Natale sarà completato in anticipo il primo stralcio dei lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi, lato mare, di viale D’Annunzio, tra il porto e viale Paisiello. I lavori al secondo stralcio, relativo al tratto compreso tra viale Paisiello e piazzale Azzarita, partiranno subito dopo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Riccione. Venerdì 19 dicembre interruzione di energia elettrica in viale D’Annunzio per lavori programmati di e-Distribuzione - facebook.com facebook
