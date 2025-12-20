Viale D’Annunzio | marciapiedi riqualificati in anticipo lavori conclusi entro Natale

Entro Natale sarà completato in anticipo il primo stralcio dei lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi, lato mare, di viale D’Annunzio, tra il porto e viale Paisiello. I lavori al secondo stralcio, relativo al tratto compreso tra viale Paisiello e piazzale Azzarita, partiranno subito dopo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

