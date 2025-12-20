Viale D’Annunzio | marciapiedi riqualificati in anticipo lavori conclusi entro Natale

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro Natale sarà completato in anticipo il primo stralcio dei lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi, lato mare, di viale D’Annunzio, tra il porto e viale Paisiello. I lavori al secondo stralcio, relativo al tratto compreso tra viale Paisiello e piazzale Azzarita, partiranno subito dopo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Viale D’Annunzio, ripartono i lavori di riqualificazione dei marciapiedi

