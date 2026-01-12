Bottino pieno in trasferta per il Pioppo Futsal match ricco di gol e tre punti importanti nel fortino della Vigor San Cataldo
Il Pioppo Futsal ottiene una vittoria importante in trasferta contro la Vigor San Cataldo, consolidando il suo percorso nel 2026. La partita si è conclusa con un risultato ricco di gol e tre punti fondamentali per la squadra gialloverde. Mercoledì sarà il turno dell’Under 19, che affronterà il CUS Palermo, continuando il progresso della società in diverse categorie.
Inizia nel migliore dei modi il 2026 dei gialloverdi, mercoledì tocca all'Under 19 contro il CUS Palermo L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
