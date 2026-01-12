Bottino pieno in trasferta per il Pioppo Futsal match ricco di gol e tre punti importanti nel fortino della Vigor San Cataldo

Da monrealelive.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pioppo Futsal ottiene una vittoria importante in trasferta contro la Vigor San Cataldo, consolidando il suo percorso nel 2026. La partita si è conclusa con un risultato ricco di gol e tre punti fondamentali per la squadra gialloverde. Mercoledì sarà il turno dell’Under 19, che affronterà il CUS Palermo, continuando il progresso della società in diverse categorie.

Inizia nel migliore dei modi il 2026 dei gialloverdi, mercoledì tocca all'Under 19 contro il CUS Palermo L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

bottino pieno in trasferta per il pioppo futsal match ricco di gol e tre punti importanti nel fortino della vigor san cataldo

© Monrealelive.it - Bottino pieno in trasferta per il Pioppo Futsal, match ricco di gol e tre punti importanti nel fortino della Vigor San Cataldo

Leggi anche: Pioppo Futsal vittorioso nella trasferta di Trapani, 3 punti importanti per rimanere nella zona alta della classifica

Leggi anche: Il Pioppo Futsal fa bottino pieno a San Vito Lo Capo, prima vittoria in Serie C1

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Pioppo Futsal torna in campo dopo la sosta, sabato trasferta impegnativa a San Cataldo per la 1ª gara del girone di ritorno.

Cuneo Volley: bottino pieno dalla trasferta contro Grottazzolina - Bernardo Cuneo che porta a casa 3 punti dal confronto con la Yuasa Battery Grottazzolina. tuttosport.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.