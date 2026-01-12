Bottino pieno in trasferta per il Pioppo Futsal match ricco di gol e tre punti importanti nel fortino della Vigor San Cataldo

Il Pioppo Futsal ottiene una vittoria importante in trasferta contro la Vigor San Cataldo, consolidando il suo percorso nel 2026. La partita si è conclusa con un risultato ricco di gol e tre punti fondamentali per la squadra gialloverde. Mercoledì sarà il turno dell’Under 19, che affronterà il CUS Palermo, continuando il progresso della società in diverse categorie.

