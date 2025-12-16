Palermo C5 corsaro a San Vito Lo Capo i rosanero vincono 8-4
Nel match valido per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C1, il Palermo C5 ottiene una vittoria convincente sul campo del San Vito Lo Capo, imponendosi con il punteggio di 8-4. La squadra rosa si conferma in ottima forma, centrando così la quarta vittoria consecutiva in campionato.
