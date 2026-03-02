Pagani omaggia le vittime di Balvano | la celebrazione nella chiesa del Santissimo Corpo di Cristo
Domani alle 18.30 nella chiesa del Santissimo Corpo di Cristo si svolgerà una celebrazione eucaristica in memoria delle vittime paganesi della tragedia ferroviaria di Balvano, avvenuta il 3 marzo 1944. La cerimonia è dedicata a ricordare i morti di quell’incidente, considerato il più grave nella storia ferroviaria italiana. La messa si svolge nel giorno dell’anniversario dell’incidente.
Abusivismo edilizio a Pagani, al via l'abbattimento di due immobili in piazza Corpo di Cristo e via MaletAl via, domani, a Pagani, l'abbattimento di due immobili abusivi in piazza Corpo di Cristo e via Malet.
Questa mattina la celebrazione dell’87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoQuesta mattina c'è stata la cerimonia celebrativa della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si è svolta presso il Comando...