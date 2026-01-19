Abusivismo edilizio a Pagani al via l' abbattimento di due immobili in piazza Corpo di Cristo e via Malet

A Pagani, domani inizieranno i lavori di abbattimento di due immobili abusivi situati in piazza Corpo di Cristo e via Malet. L’intervento fa parte delle attività di regolarizzazione e tutela del patrimonio urbano, in conformità con le normative vigenti. La demolizione mira a ripristinare la legalità e garantire la sicurezza pubblica nelle aree interessate.

Al via, domani, a Pagani, l'abbattimento di due immobili abusivi in piazza Corpo di Cristo e via Malet. "Non ricordo neanche da quanti anni ho sentito e partecipato alla polemica sull'abbattimento tanto desiderato e poi mai veramente concretizzatosi dei due immobili presenti nel centro storico.

