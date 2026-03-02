Padova Urbs Organi il concerto in chiesa di S Antonio Abate

L’Associazione culturale “Padova Urbs Organi APS” ha annunciato la ripresa della rassegna quaresimale 2026, con sette concerti programmati tra il 7 e il 29 marzo nella chiesa di S. Antonio Abate a Padova. Gli eventi sono stati confermati e si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito, offrendo un’occasione di musica sacra per il periodo quaresimale.

Alessandro Cattelan, la beffa dell'eterno predestinato. Per la conduzione di Sanremo hanno scelto il suo esatto opposto L’Associazione culturale “Padova Urbs Organi APS” annuncia la nuova edizione della rassegna quaresimale, che per il 2026 sarà articolata in sette appuntamenti da sabato 7 marzo a domenica 29 marzo 2026 nella Chiesa di S. Antonio Abate in via Savonarola 176, e nella Basilica di Santa Giustina con ingresso libero ed inizio alle ore 17. Viviana Romoli, direttrice artistica della rassegna padovana, introduce la nuova edizione quaresimale: «Sarà un’interessante occasione per ascoltare esecutori straordinari e programmi musicali ‘sartoriali’ perfettamente pensati, ideati e realizzati per mettere in luce le eccellenti caratteristiche foniche dell’organo Zanin della chiesa di S. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Concerto d'organo, Ruggero Livieri alla Chiesa di Sant'Antonio Abate del Collegio Mazza Nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti il concerto della rassegna corale La passione di GesùSabato 28 febbraio, la chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti ospita la 25esima edizione della Passio Christi, concerto della rassegna corale La... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Padova Urbs Organi. Discussioni sull' argomento Rassegna Padova Urbs Organi: i concerti di Quaresima nelle chiese di S. Antonio Abate e Santa Giustina; Padova: Concerti di Quaresima - Evento di Musica in Veneto - Chiesa di S. Antonio Abate e Basilica di Santa Giustina. Padova Urbs Organi in arrivo a Padova dal 7 al 29 marzo 2026L’Associazione culturale Padova Urbs Organi APS annuncia la nuova edizione della rassegna quaresimale, che per il 2026 sarà articolata in sette appuntamenti. corrierenazionale.it Concerti di QuaresimaPadova Urbs Organi presenta i Concerti di Quaresima con sette appuntamenti tra S. Antonio Abate e S. Giustina a Padova. itinerarinellarte.it Cinque concerti per accompagnare il periodo della quaresima. Torna la rassegna "Padova Urbs Organi" con cinque concerti con l'organo Zanin del Collegio universitario don Nicola Mazza nella c - facebook.com facebook