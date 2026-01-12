Concerto d' organo Ruggero Livieri alla Chiesa di Sant' Antonio Abate del Collegio Mazza
Gli Amici della Musica di Padova organizzano un concerto d'organo presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate al Collegio Mazza, domenica 18 gennaio alle ore 17. L’evento si inserisce nelle celebrazioni della festa di S. Antonio Abate, offrendo un momento di musica e cultura in un ambiente storico. L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati desiderosi di ascoltare un’esibizione di qualità in un contesto tranquillo.
In occasione della festa di S. Antonio Abate, gli Amici della Musica di Padova invitano a un suggestivo appuntamento domenicale: domenica 18 gennaio, alle ore 17, la Chiesa di Sant’Antonio Abate presso il Collegio Don Mazza ospiterà un concerto d’organo. Ruggero Livieri eseguirà un raffinato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: "Concerti per l’avvento 2025", Stefano Perrotta alla chiesa di Sant'Antonio Abate
Leggi anche: "Concerti per l’avvento 2025", Mario Gaudio alla chiesa di Sant'Antonio Abate
Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026.
Concerto d'organo, Ruggero Livieri alla Chiesa di Sant'Antonio Abate del Collegio Mazza - Antonio Abate, gli Amici della Musica di Padova invitano a un suggestivo appuntamento domenicale: domenica 18 gennaio, alle ore 17, la Chiesa di Sant’Antonio Abate ... padovaoggi.it
ORGANO E… COMPOSITORI AFROAMERICANI Domenica 11 gennaio 2026 3* concerto della IX edizione dlela Rassegna “Organo e…” Mark Miller, organo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.