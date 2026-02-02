Colpo grosso a Costa Volpino | Nuvolí vince 3-1 e batte la capolista

La Nuvolí AltaFratte Padova sbaraglia le aspettative e batte la capolista Costa Volpino 3-1 al Pala CBL. La squadra veneta ha iniziato forte, portandosi subito avanti nel punteggio, e ha mantenuto la concentrazione fino alla fine. Un risultato che dà grande entusiasmo alla compagine di Padova e mette in discussione le gerarchie finora stabilite nella Pool Promozione.

Nuvolí espugna Costa Volpino 3-1 all’esordio nella Pool Promozione: dopo il primo set perso, le padovane ribaltano la capolista con muri e una grande prestazione collettiva, trascinate da e Fiorio e Mazzon Partenza col botto nella Pool Promozione per la Nuvolí AltaFratte Padova, che va a espugnare il Pala CBL con un 3-1 pesantissimo contro la capolista Costa Volpino. Un successo costruito con pazienza, nervi saldi e continuità, ribaltando lo svantaggio iniziale e imponendo il proprio ritmo nei momenti chiave della partita. Le padovane, pur con qualche acciacco fisico e con Romanin in regia al posto di Stocco non al meglio, danno costantemente la sensazione di avere il controllo emotivo della gara.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Costa Volpino Nuvolí AltaFratte Padova inaugura il 2026 sfidando la capolista Talmassons La Nuvolí AltaFratte Padova inizia il 2026 affrontando una sfida importante contro la capolista Talmassons. Bergamo per la salvezza, Costa Volpino per i sogni: domenica da bottino pieno Domenica importante per la pallavolo bergamasca. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Costa Volpino Argomenti discussi: Mc, che colpo sul mercato. Da Reggio torna Aieta; Forlì, colpo grosso all’oreficeria Valpiani; Quartu baciata dalla fortuna, centrato un 5 da 23 mila euro; Dopo Douglas Costa il Chievo piazza un altro colpo: in arrivo il centrocampista Baselli. Colpo grosso a Costa Volpino: Nuvolí vince 3-1 e batte la capolistaNuvolí espugna Costa Volpino 3-1 all’esordio nella Pool Promozione: dopo il primo set perso, le padovane ribaltano la capolista con muri e una grande prestazione collettiva, trascinate da e Fiorio e M ... padovaoggi.it #SerieA2Tigotà Colpo di Padova a Costa Volpino, Talmassons vola in vetta mentre Fasano sorprende Roma In Pool Salvezza triplo successo casalingo per Imola, Marsala e Offanengo Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://www.lvf.zone/r - facebook.com facebook NEW VIDEO! Guarda ora Costa Volpino - Padova | Highlights | 1^ Giornata Pool Promozione, Serie A2 Tigotà | LVF 2025/26 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.