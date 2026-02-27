Sfide decisive in A2 femminile | Busto-Trento e Padova-Costa Volpino le partite clou della sesta giornata
La sesta giornata del campionato di A2 femminile di pallavolo si apre con due partite importanti: Busto-Trento e Padova-Costa Volpino. Questi incontri rappresentano le sfide più rilevanti della giornata e potrebbero influenzare la corsa ai playoff. La giornata inizia venerdì con un anticipo che mette in evidenza l'importanza di queste gare per le squadre coinvolte.
Prende il via la sesta giornata del Pool Promozione A2 Tigotà con l’anticipo di venerdì, una tappa chiave per la qualificazione ai playoff. In primo piano resta la Futura Giovani Busto Arsizio, fresca vincitrice contro Melendugno e pronta a affrontare Itas Trentino alle ore 20:00, in una sfida decisiva per la parte alta della classifica. L’impegno fronteggia una distanza contenuta tra le squadre coinvolte, pronti a mettere in campo determinazione e rendimento per proseguire la scalata. l’anticipo di venerdì apre la giornata con Futura Busto Arsizio ospite di Itas Trentino alle ore 20:00. Il match assume grande rilevanza in chiave Playoff, data la vicinanza in graduatoria tra le due formazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
