Packaging sostenibile all’Adi Design Museum l' Eco Fit del gruppo Seda

All’Adi Design Museum di Napoli viene presentato Eco Fit, il coperchio prodotto dal gruppo Seda International Packaging Group. Questa innovazione nel settore del beverage è stata tra i principali protagonisti della mostra ‘Design di Filiera’. L’evento si tiene il 2 marzo 2026 e mette in mostra soluzioni di packaging che uniscono sostenibilità e design.

Napoli, 2 marzo 2026 – Non solo eco-sostenibile, ma anche bello dal punto di vista del design. Eco Fit, il coperchio targato Seda International Packaging Group che ha cambiato il mercato del beverage è stato fra i protagonisti della mostra 'Design di Filiera. La Filiera del Packaging', in programma dal 3 al 22 marzo 2026 presso l'ADI Design Museum – Compasso d'Oro di Milano. Promossa da ADI – Associazione per il Disegno Industriale e da UCIMA, la mostra racconta il ruolo centrale del design lungo l'intera filiera del packaging – dalla progettazione delle macchine ai materiali, dagli imballaggi ai sistemi di riciclo – valorizzando l'eccellenza industriale italiana e la sua capacità di coniugare innovazione, sostenibilità e competitività internazionale.