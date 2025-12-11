Il Gruppo Qubit protagonista all’ADI Museum per l’inaugurazione della mostra dei vincitori del Compasso d’Oro International

Il Gruppo Qubit è protagonista all’ADI Design Museum di Milano con l’inaugurazione della mostra dedicata ai progetti vincitori del Compasso d’Oro International, tra cui Generali Act4Green. L’evento, aperto dal 9 dicembre 2025, celebra l’eccellenza nel design e l’innovazione, evidenziando il riconoscimento internazionale ottenuto per il progetto realizzato per Generali.

Si inaugura oggi, 9 dicembre 2025, all’ADI Design Museum di Milano la mostra dedicata ai progetti vincitori del Compasso d’Oro International, tra cui Generali Act4Green, progetto firmato dal Gruppo Qubit per Generali e premiato lo scorso 5 settembre a Osaka nella categoria Design for Communication. L’esposizione, aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2026, racconta le eccellenze internazionali del design che hanno saputo interpretare al meglio il tema “ Designing Future Society for Our Lives ”, valorizzando il ruolo del progetto come strumento di innovazione, responsabilità e trasformazione sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it