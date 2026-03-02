Durante una partita, i giocatori hanno dimostrato una buona reazione allo svantaggio, portando al pareggio. Un portavoce della squadra ha commentato che, considerando come si era sviluppata la gara, il risultato di parità rappresenta il risultato più equo. La squadra ha comunque ottenuto un punto, anche se la partita si era messa male in avvio.

"Per come si era messa questo punticino è stato meglio che niente. Il pari credo che sia comunque il risultato più giusto. La reazione al gol dello svantaggio è stata ottima". In casa Vis il periodo non è dei migliori e anche la gara contro il Pontedera lo ha dimostrato: "NeI primo tempo non meritavamo nemmeno di stare in parità. Il problema non è stato soltanto di natura fisica, dove ho comunque visto qualche giocatore in affanno, ma bensì mentale. Una squadra in difficoltà fisica non riuscirebbe infatti a disputare un’ultima mezz’ora come la nostra. Sul finale infatti ci è mancata solo un po’ di precisione nei cross per portarla a casa". Ecco dunque spiegati i motivi del cambio di passo: "Dopo la grande pressione nella prima ora di gioco loro sono un po’ calati, mentre nella Vis tutti hanno dato un qualcosa in più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ottima reazione allo svantaggio: "Il pari risultato più giusto"

