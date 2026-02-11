Tommaso Bianchi, ex capitano della Juventus, commenta il pareggio tra Siena e Follonica Gavorrano. L'infortunio lo ha tenuto fuori dal campo, ma dice che il risultato poteva essere giusto. Non ha nascosto che avrebbe preferito una vittoria, anche se riconosce che il pareggio rispecchia bene quello che si è visto in campo. La sua presenza manca a entrambe le squadre, ma la sua opinione resta interessante per capire come si sono svolti i novanta minuti.

Infortunato, l’ex capitano bianconero, Tommaso Bianchi, non ha potuto prendere parte alla sfida Siena-Follonica Gavorrano, squadra di cui oggi veste i colori. L’ha vista in tv. "E’ stato un bel primo tempo – ha detto al Fol –: ci sono state molte occasioni e capovolgimenti di fronte. La ripresa, con il Siena più chiuso, abbiamo tenuto palla, creando situazioni da punizioni e cross ma senza finalizzare. Anche loro in contropiede potevano chiudere la partita, che invece è rimasta in bilico fino alla fine. Il pari penso sarebbe stato il risultato più giusto. Il rigore? il tocco è nettamente fuori, la svista arbitrale ha condizionato ovviamente la gara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parla l’ex Bianchi. "Credo che il pari poteva essere il risultato giusto»

