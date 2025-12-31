Ritorno di fiamma mentre accende il camino di casa con l' alcol anziano ustionato in gravi condizioni

Un incidente domestico a Roseto degli Abruzzi ha coinvolto un uomo di 79 anni, rimasto gravemente ustionato. Mentre tentava di accendere il camino con alcol etilico, l’uso di questa sostanza ha causato un incendio improvviso. L’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 30 dicembre, evidenziando i rischi associati a pratiche di accensione non sicure. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’incidente.

Incidente domestico a Roseto degli Abruzzi nella mattinata di martedì 30 dicembre.Come riporta l'Adnkronos, un uomo del posto di 79 anni, mentre stava accendendo il fuoco, con ceppi e legna nel camino della sua casa utilizzando una bottiglia di alcol etilico, per cause accidentali riconducibili.

Ritorno di fiamma dal camino: 79enne ustionato in casa. E’ grave - L’incidente è avvenuto questa mattina durante l’accensione della legna con alcol etilico. lanuovariviera.it

Accende il camino con l'alcol, anziano in prognosi riservata per le ustioni - E' ricoverato in prognosi riservata, il 79enne di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, che questa mattina, nella sua abitazione, mentre era intento ad accendere il camino utilizzando un conte ... msn.com

