Di Marco Pd sulla Asl di Pescara | Caos incompatibiltà ignorate e Regione assente

Da ilpescara.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione regionale vigilanza denuncia un quadro preoccupante sulla gestione della Asl di Pescara. Secondo i rilievi, ci sono problemi di trasparenza e di legalità che vengono ignorati, mentre la Regione sembra assente nella supervisione. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

La commissione regionale vigilanza fa emergere un quadro allarmante sulla Asl di Pescara, dal punto di vista della trasparenza, della legalità amministrativa e della responsabilità politica. A dirlo il consigliere regionale del Pd Antonio Di Marco a margine della seduta in cui da remoto erano.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Asl Pescara

Di Marco (Pd): "Ancora misteri sulla velocizzazione della Pescara-Roma, va fatta chiarezza anche sul cantiere"

Di Marco (Pd) ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza sulla situazione del cantiere di Manoppello, avviato nove mesi fa per velocizzare la tratta Pescara-Roma.

Paolucci e Blasioli (Pd) sulla valutazione delle liste d'attesa della asl: "La Regione charisca"

I consiglieri regionali del Pd Antonio Blasioli e Silvio Paolucci chiedono chiarezza sulla gestione delle liste d’attesa alla Asl di Pescara.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Asl Pescara

Argomenti discussi: Interrogazione di Di Marco (Pd) sulla Città della Musica: Oltre 3 milioni spesi, il progetto va completato; Riforma elettorale in Abruzzo: per Di Marco: Prima del collegio unico, uno studio su pro e contro; Interrogazione di Di Marco (Pd) sulla Città della Musica: 'Oltre 3 milioni spesi, il progetto va completato'; Di Marco (Pd): Servono maggiori risorse per l’agricoltura.

di marco pd sullaInterrogazione di Di Marco (Pd) sulla Città della Musica: Oltre 3 milioni spesi, il progetto va completatoSi rivolgerà direttamente ai ministeri di competenza il consigliere regionale perché il governo prenda una posizione su quella che definisce una assurdità amministrativa: lo stop al progetto e il di ... ilpescara.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.