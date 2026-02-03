Di Marco Pd sulla Asl di Pescara | Caos incompatibiltà ignorate e Regione assente
La commissione regionale vigilanza denuncia un quadro preoccupante sulla gestione della Asl di Pescara. Secondo i rilievi, ci sono problemi di trasparenza e di legalità che vengono ignorati, mentre la Regione sembra assente nella supervisione. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.
La commissione regionale vigilanza fa emergere un quadro allarmante sulla Asl di Pescara, dal punto di vista della trasparenza, della legalità amministrativa e della responsabilità politica. A dirlo il consigliere regionale del Pd Antonio Di Marco a margine della seduta in cui da remoto erano.🔗 Leggi su Ilpescara.it
