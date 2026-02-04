Critiche al management Asl Pescara | mancanza di controllo e incompatibilità non verificate secondo Di Marco del Pd

Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, attacca duramente la gestione dell’Asl di Pescara. Secondo lui, manca un controllo efficace e ci sono incompatibilità non verificate. Di Marco parla di un vero e proprio caos che rischia di compromettere legalità e trasparenza. La situazione mette in discussione anche la responsabilità politica dell’azienda sanitaria.

Il consigliere regionale del Pd Antonio Di Marco ha scagliato un duro attacco contro la gestione dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, definendola un “caos” strutturale che mette a rischio la legalità, la trasparenza e la responsabilità politica. La bomba è esplosa durante la seduta della commissione regionale vigilanza convocata martedì 3 febbraio 2026, alle ore 15.30, presso la sede del Consiglio regionale ad Atri, in un’atmosfera carica di tensione e silenzi pesanti. L’ordine del giorno riguardava le criticità emerse in seguito a un procedimento penale in corso, nel quale la stessa Asl di Pescara si è costituita parte civile contro il suo direttore generale, Vero Michitelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Asl Pescara

L'inchiesta sulle liste d’attesa coinvolge l’Asl di Pescara, che si è costituita parte civile contro il direttore generale, il suo predecessore e un funzionario, nel contesto di un procedimento penale.

La commissione regionale vigilanza denuncia un quadro preoccupante sulla gestione della Asl di Pescara.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Asl Pescara

Argomenti discussi: Sospiri replica a Blasioli e Paolucci su valutazione liste d'attesa Asl: Le competenze sono passate al Ruas per legge; Lorenzo Sospiri su liste d’attesa Asl Pe e Pd: Non ci sono accavallamenti di competenze.

